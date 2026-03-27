Parohia Tunari: A fost sfințită noua raclă cu moaștele Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Noua raclă care va găzdui un fragment din moaștele Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir a fost sfințită miercuri, în Parohia Tunari din județul Ilfov.

Potrivit Ziarului Lumina, slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de clerici, în frunte cu pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

A urmat Sfânta Liturghie, la finalul căreia parohul Grigore Moraru și părinții Marcel Sandu și Ionuț Doroșencu au primit „Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române” din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, a fost oficiată slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate în parohie.

Părintele Cristian Burcea, protoiereu al Protopopiatului Ilfov Nord, a vorbit despre importanța misiunii din această comunitate.

„Fiind foarte aproape de București, în Parohia Tunari a existat, în ultimii ani, o dezvoltare accelerată demografică, fapt ce a dus și la necesitatea intensificării acti­vităților pastoral-misionare. Era nevoie ca acest centru pastoral să existe, el își găsește utilitatea, pentru că aici se desfă­șoară o serie de activități”, a explicat pr. Cristian Burcea.

Sfintele moaște ale Sf. Mc. Dimitrie se află în patrimoniul Parohiei Tunari de 14 ani.

Foto credit: Ziarul Lumina

