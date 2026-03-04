Parohia „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena a organizat un curs de leadership pentru copii și adolescenți români

Parohia „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena a organizat, în perioada 28 februarie-1 martie, un curs de leadership dedicat copiilor și adolescenților români.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul Parteneriatului Educațional Internațional, sub îndrumarea Asociației TEAM și a tinerilor voluntari din comunitate, oferind participanților un program dinamic, centrat pe dezvoltare personală, colaborare și creativitate.

Prima zi a fost dedicată cunoașterii și consolidării spiritului de echipă prin jocuri interactive și activități energizante. Grupa celor mici a participat la activități tematice și a întâmpinat primăvara realizând mărțișoare din lemn. În paralel, grupa adolescenților a realizat sesiuni și exerciții de teambuilding.

Programul a continuat a doua zi cu un atelier dedicat gestionării emoțiilor. Tinerii au avut ocazia să învețe despre exprimarea sănătoasă a bucuriei, tristeții, furiei și fricii, într-un cadru deschis și sigur.

Cursul a fost susținut de trei formatori veniți din Constanța și unul din Viena. Activitățile au fost coordonate de profesoarele Daniela Ghițoiu și Carmen Șereș.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord