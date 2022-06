Cozonac și ouă roșii pentru vârstnici: Culeg de la fiecare o lecție, spune un tânăr voluntar al Asociației Tadeu

În ajunul sărbătorii Înălțării Domnului, voluntarii Asociației Umanitare Tadeu, a Parohiei „Sf. Dumitru – Poștă” din Capitală, le-au oferit vârstnicilor cozonac și ouă roșii. Unul din proiectele asociației este dedicat vârstnicilor: 15 cazuri sociale sunt pe listă. Un tânăr voluntar explică pentru Basilica.ro de ce se implică și ce îl impresionează la întâlnirile cu vârstnicii: poveștile de viață.

Costa-Gabriel Tărăpoancă, în vârstă de 18 ani, este elev la Seminarul Teologic Ortodox București și face voluntariat din 2019 în cadrul Asociației Umanitare Tadeu.

Basilica.ro: Ce activități de sprijin desfășori în cadrul asociației?

În prezent sunt voluntar la unitatea de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu Te Aud. Desfășor următoarele activități: efectuare de cumpărături, ridicarea rețetelor de la farmacie, prezentare la medicul de familie, comunicare și socializare.

Basilica.ro: Cum ți se pare interacțiunea cu vârstnicii sprijiniți de asociație și ce anume te-a impresionat mai mult la ei?

Ce vă pot spune despre interacțiunea cu vârstnicii este că uneori este dificilă, în special când ești tânăr și trăiești în niște vremuri când toată lumea este nerăbdătoare.

Dar, când plec spre casă și știu că mi-am terminat treaba și am reușit din timpul liber să ajut pe cineva care chiar are nevoie de măcar puțină companie sau de un drum oricât de lung sau scurt, atunci mă simt puțin împlinit. Sper si cred că oamenii pe care i-am ajutat au schițat un mic zâmbet după ce am plecat de la ei.

Ce mă impresionează mereu la vârstnicii pe care îi ajut – fiecare având o vârstă, o situație și poate un diagnostic diferit – este povestea din spate pe care o cară. Fiecare având un trecut mai colorat sau mai închis la culoare, trecând prin diferite dificultăți și greutăți. Asta mă impresionează mereu și încerc să iau aminte, să învăț și să culeg de la fiecare câte o lecție, o amintire.

Basilica.ro: Ce pot învăța tinerii de azi de la cei vârstnici?

Avem multe de învățat și cred că nu numai noi, tinerii. Dar dacă e să mă rezum doar la cei de o vârstă cu mine, primul gând care îmi vine este șansa de a asculta pe cineva trecut prin viață. Pe cineva care a văzut, a auzit și a simțit atâtea. În afară de dezvoltarea personală, începem să fim mai răbdători, să simțim un strop de mulțumire sufletească și să apreciem lucrurile din jurul nostru mai mult. Creăm legături și ne însușim un bagaj plin de povești pe care o să-l avem toată viața.

Basilica.ro: Ai un mesaj, un apel la implicare pentru colegii de generație? De ce ar fi bine să facă voluntariat?

Nu sunt genul de persoană care să încerce să bată la cap lumea cu un anumit subiect sau cu ceva ce îmi aduce plăcere, dar le pot transmite o mică invitație. O încercare. Pentru că, până la urmă, asta este. Un drum cu suișuri și coborâșuri, unde încerci să-i ajuți pe restul, în timp ce te ajuți și pe tine.

Nu este ușor, nimeni nu a spus asta, dar partea aceasta de ajutor social îți va deschide nu numai mintea și sufletul, ci și multe drumuri pe viitor, în foarte multe domenii. Cunosc și văd mulți tineri care încep să participe și să se implice în activități caritabile în tot felul de organizații, asociații, evenimente și mereu rămân plăcut surprins de numărul care începe să crească.

Îmi doresc ca cei de vârsta mea să încerce măcar o dată, să vadă măcar dacă le place, dacă se simt bine și dacă sunt dispuși să acorde din timpul lor pentru cei ce au nevoie de noi. Odată ce oamenii vor începe să intre și să pătrundă încetul cu încetul în această lume, sunt sigur că greu se vor mai desprinde de ea.

Asociația Umanitară Tadeu desfășoară mai multe proiecte, printre care activități cu tinerii, îngrijire de vârstnici la domiciliu și consiliere psihologică gratuită pentru cazuri sociale. Numele asociației vine de la al doilea ocrotitor al Parohiei „Sf. Dumitru – Poștă”: Sf. Ap. Iuda Tadeul, ruda Domnului, despre care se spune că este ocrotitorul cauzelor pierdute.

Foto credit: Asociația Umanitară Tadeu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews