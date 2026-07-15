Parohia Ortodoxă Română „Sf. Mc. Cecilia” din Ardea, Italia, a achiziționat un nou spațiu liturgic

Pr. Gavril Popa, parohul comunității ortodoxe române „Sf. Mc. Cecilia” din Ardea, Italia, a semnat marți actul de cumpărare a unui imobil care va deveni noul spațiu liturgic al parohiei. Noua biserică este situată la adresa Via Chieti SNC, Marina di Ardea (RM), Italia.

„Acest moment reprezintă împlinirea unui deziderat important pentru comunitatea românească din Ardea și din localitățile învecinate, care, timp de aproape un an, s-a adunat la rugăciune în mod provizoriu, într-un spațiu amenajat cu multă jertfelnicie în curtea unuia dintre credincioșii parohiei”, precizează parohul într-un anunț publicat pe site-ul eparhial.

„Prin achiziționarea acestui imobil, parohia dobândește un loc propriu, care va fi amenajat treptat pentru săvârșirea sfintelor slujbe, desfășurarea activităților catehetice, culturale și filantropice, devenind un adevărat cămin duhovnicesc pentru toți românii ortodocși din Ardea și împrejurimi.”

Parohia îi transmite mulțumiri Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei, pentru încrederea, binecuvântarea și sprijinul permanent acordate lucrării de identificare și achiziționare a noului spațiu, precum și tuturor credincioșilor și binefăcătorilor care, prin rugăciune, jertfă și generozitate, au făcut posibil acest pas important în viața comunității.

„Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare începută, să întărească pe toți cei care contribuie la înfrumusețarea noului locaș și să facă din acest loc o adevărată biserică vie, în care generațiile de astăzi și de mâine să Îl slăvească pe Dumnezeu și să păstreze nealterată credința ortodoxă și identitatea românească. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” mai transmite Părintele Gavril Popa.

Foto credit: Episcopia Italiei