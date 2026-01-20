Parohia românească din Gijón, Spania, și-a sărbătorit hramul printr-o campanie de donare de sânge

Enoriașii Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare” Gijón – Oviedo, Spania, au participat duminică la o campanie de donare de sânge. Inițiativa a fost prilejuită de sărbătoarea hramului lăcașului de cult.

Un număr de 40 de persoane au donat sânge, o expresie a implicării comunității românești în viața societății.

Activitatea a avut loc cu sprijinul Unității Mobile de Donare de Sânge, prezentă special la biserica din Gijón pentru acest eveniment, contribuind astfel la completarea rezervelor Băncii de Sânge din Spania.

Campania de donare de sânge s-a desfășurat în colaborare cu Asociación de Donantes de Sangre de Asturias.

Biserica Parohiei „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” se află la Calle Puerto del Palo, n. 4, Gijón, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei