Parohia Nottingham a serbat 15 ani de existență cu un pelerinaj pe urmele sfinților ocrotitori

Parohia Ortodoxă Română de Nottingham & East Midlands, Marea Britanie, a serbat, la finele lunii trecute 15 ani de existență printr-un pelerinaj pe urmele principalilor ei ocrotitori. Astfel, 25 de membri ai comunității au vizitat Roma, pe urmele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Programul a cuprins vizitarea tuturor locurilor din Roma care au avut legătură cu viața, activitatea și martiriul celor doi mari apostoli.

Printre pelerinii români din Parohia Nottingham s-a numărat și Sorin-Dan Damian, doctor în istorie medievală italiană și teologie ortodoxă și cercetător la Universitatea din Nottingham.

„Explicațiile simple și concrete pe care ni le-a oferit pe tot parcursul vizitei ne-au făcut să înțelegem și să apreciem mult mai bine viața Sfinților Apostoli Petru si Pavel, transmite Părintele Paroh Dan P. Ghindea.

„Poate cel mai important loc din Roma pe care l-am vizitat a fost mormântul Sfântului Apostol Petru de sub Vatican, unde am avut permisiunea de a intra. Prin implicarea directă a domnului Damian, am primit aprobarea, din partea Cardinalului Episcop Angelo de Donatis, Vicarul Romei, de a săvârși slujba Acatistului Sf. Ap. Petru și Pavel în Capella della Madonna delle Partorienti, în grotele Vaticanului, în imediata apropiere a mormântului Sf. Ap. Petru.”

„Pe tot parcursul pelerinajului, cu toții am avut în gând cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care ne învață că, «atunci când omul se decide să meargă să se întâlnească cu sfinții lui, să sărute icoana și moaștele lui, el deja a fost chemat tainic de Dumnezeu, iar când se pune în mișcare și merge spre locurile în care au viețuit sfinții sau unde se află moaștele lor se întâlnește cu Dumnezeu»”, mai transmite parohul.

Pentru cei care vor să știe repere importante ale creștinismului din Roma, parohia a creat o postare pe Facebook în care explică traseul parcurs și povestea locurilor vizitate:

Adresa bisericii românilor ortodocși din East Midlands, Marea Britanie, este: 43-51 Cherry Orchard Mount, Bestwood, Nottingham, NG5 5TQ. Celălalt ocrotitor al parohiei românilor din Nottingham este Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei.

Foto credit: Parohia Nottingham

