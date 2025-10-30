Parohia românească din Lucca finalizează lucrările la Centrul social-cultural al comunității

Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Lucca, Italia, este aproape de finalizarea proiectului „Restructurarea și amenajarea Centrului social-cultural al comunității românești din Lucca”. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Proiectul prevede modernizarea completă a unui imobil aflat vizavi de biserica parohială, în centrul istoric al orașului. Acest imobil va fi modernizat prin lucrări ample de reconstrucție, instalații termice, sanitare și electrice, precum și amenajări interioare.

La finalizarea proiectului, parohia va dispune de un spațiu modern destinat activităților sociale, culturale și educative, oferind comunității românești un loc de întâlnire și sprijin, în timp ce biserica va rămâne dedicată exclusiv programului liturgic.

Prin acest demers, parohia își reafirmă rolul de ambasadă a spiritualității și identității culturale românești în Italia.

Foto credit: Episcopia Italiei