Parohia Kretzulescu invită bucureștenii la manifestările organizate cu ocazia aniversării a 303 ani de existență

Parohia Kretzulescu din Capitală invită bucureștenii la o serie de manifestări organizată cu ocazia aniversării a 303 ani de la sfințire.

Seria va debutat vineri cu slujba Vecerniei cu Litia. Sâmbătă, în ziua aniversării, vor fi oficiate Paraclisul Maicii Domnului și Sfânta Liturghie.

Pentru a pune în valoarea capodopera arhitecturală de pe Calea Victoriei, parohia organizează un tur ghidat al ansamblului de la Parohia Kretzulescu (cu sprijinul Fundației Calea Victoriei), precum și o proiecție de fotografie, cuprinzând imagini relevante legate de transformările prin care a trecut zona.

Acestea vor avea loc de la ora 12:00.

Fiindcă parcursul istoric al acestei biserici este strâns legat de viața, de-a lungul generațiilor, a familiei Kretzulescu, una dintre marile familii nobiliare din România de sub Munții Carpați, încheiem evenimentele aniversare din acest an cu conferința „Familia Kretzulescu în istoria țării”, susținută de distinsa doamnă Georgeta Filitti, membru de onoare al Academiei Române, precizează parohia.

Intrarea este liberă la toate evenimentele. Pentru turul ghidat și conferința doamnei Georgeta Filitti, doritorii se pot înscrie la [email protected], întrucât locurile sunt limitate.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu