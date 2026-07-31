Mitropolitul Ioan va deveni Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. Decernarea va avea loc în data de 3 august, începând cu ora 17:30, în cadrul festivităţilor organizate de Ziua Timişoarei la Filarmonica Banatul.

Decizia vine în urma aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare Înaltpreasfințitului Părinte Ioan.

Potrivit documentului, distincția este acordată „pentru contribuția sa remarcabilă la viața spirituală și socială a comunității timișorene și pentru devotamentul cu care sprijină oamenii aflați în nevoie, cultivând solidaritatea și grija față de cei vulnerabili”.

În comunicatul prin care au fost anunțate propunerile pentru titlul de Cetățean de Onoare, Primăria Municipiului Timișoara arăta că Mitropolitul Ioan slujește în Banat de peste un deceniu și că, în această perioadă, „a devenit o prezență importantă în viața spirituală și socială a Timișoarei”.

„De-a lungul anilor, a susținut educația, cultura și dialogul dintre oameni, fiind implicat în numeroase proiecte dedicate comunității și binelui comun”, au subliniat reprezentanții primăriei.

Titlul de Cetățean de Onoare reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara personalităților care, prin merite deosebite, au contribuit la promovarea valorilor și imaginii orașului la nivel național și internațional.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu