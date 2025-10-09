Parohia din Göttingen promovează tradițiile românești la un festival intercultural

Parohia „Sfântul Cuvios Ghelasie de la Râmeț” din Göttingen, Germania, a participat duminică la Festivalul Culturilor – „Kulturenmesse”, promovând valorile ortodoxe și tradițiile românești în cadrul unui eveniment dedicat dialogului intercultural.

Comunitatea a fost prezentă cu un stand cultural și gastronomic. Vizitatorii au descoperit portul popular, elemente de artă tradițională, icoane și mâncăruri românești de casă pregătite de enoriași.

Dialog și cunoaștere între comunități

„Kulturenmesse este organizat în fiecare an, începând cu 2018, de către Integrationsrat Göttingen, un consiliu de integrare al celor de alte naționalități. Noi, ca parohie, participăm pentru a doua oară”, a declarat pentru Basilica.ro părintele paroh Bogdan-Adrian Bec.

Evenimentul a oferit participanților ocazia de dialog și cunoaștere între comunitățile etnice și religioase din oraș.

„Este un prilej de a face cunoștință nu doar la nivel formal, ci de a lega relații cu ceilalți participanți. Prin această implicare, putem prezenta România și comunitatea parohială într-un mod pozitiv și benefic pe plan local”, a spus părintele paroh.

„Din partea doamnei Irina Schnar, președinta Consiliului de Integrare al orașului Göttingen, am primit felicitări pentru modul în care am reprezentat comunitatea românească”, a adăugat părintele Bogdan-Adrian Bec.

Festivalul a constituit o oportunitate pentru membrii parohiei de a evidenția identitatea sa spirituală și culturală în cadrul comunității din orașul universitar Göttingen.

Istoria parohiei românești din Göttingen

Parohia din Göttingen a fost înființată oficial în octombrie 2022, după o perioadă de activitate ca filie a Parohiei „Buna Vestire” din Kassel.

Prima Sfântă Liturghie a fost oficiată în decembrie 2021, marcând începutul vieții liturgice în această comunitate.

Prin bunăvoința Bisericii Catolice, slujbele se desfășoară în prezent în Biserica „Sfinții Heinrich și Kunigunde” din Göttingen.

Foto credit: Parohia Ortodoxă Română Göttingen