Parohia românească din Borås, Suedia, a finalizat restaurarea lăcașului de cult achiziționat anul trecut

Parohia românească din Borås, regatul Suediei, a finalizat recent restaurarea și modernizarea lăcașului de cult achiziționat în 2024.

Lucrările au cuprins schimbarea completă a acoperișului, repararea și zugrăvirea fațadei, repararea și vopsirea ușilor de acces, a balustradelor, a scărilor de acces, a soclului precum și restaurarea ferestrelor care datează din anul 1916.

Zeci de familii s-au implicat prin muncă voluntară, contribuții materiale și sprijin organizatoric, demonstrând unitate, solidaritate și dragoste față de biserică și valorile românești. De asemenea, numeroși români din alte parohii au sprijinit activ acest demers, precizează parohia într-un comunicat de presă.

„Renovarea bisericii noastre nu este doar o lucrare materială, ci o mărturie vie a credinței, a dăruirii și a unității românilor din diaspora. Acest lăcaș rămâne o ancoră spirituală și culturală pentru generațiile prezente și cele viitoare”, a declarat părintele paroh Andrei Hoha.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În perioada următoare, parohia va organiza o serie de evenimente care vor culmina cu sfințirea lăcașului de cult.

Foto credit: Parohia românească din Borås