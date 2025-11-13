Românii din Auckland, Noua Zeelandă, construiesc o sală social-culturală: Primele etape sunt deja realizate

Parohia „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland a finalizat primele trei etape ale proiectului de construcție a Sălii Social-Culturale, un viitor centru dedicat activităților comunității românești din Noua Zeelandă.

În perioada 1 aprilie – 3 octombrie 2025, parohia a reușit să implementeze trei etape esențiale ale proiectului: lucrările de canalizare și drenaj pluvial, instalarea curentului electric și racordarea la rețeaua de energie, precum și achiziționarea stației de purificare și tratare UV a apei. Acestea au fost realizate pe proprietatea parohiei, cu sprijin financiar nerambursabil.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a aprobat suma de 300.000 de lei pentru cele trei etape deja finalizate, însă parohia are nevoie de aproape 1 milion de lei pentru realizarea integrală a proiectului.

Pentru continuarea proiectului, parohia va depune în 2026 o nouă solicitare de finanțare, care să acopere lucrările rămase pentru recepția finală a clădirii.

Sala Social-Culturală va avea o capacitate de aproximativ 100 de persoane.

