Parohia Aschaffenburg a aniversat prin rugăciune trei decenii de la înființare

Parohia românească din orașul german Aschaffenburg a aniversat duminică trei decenii de la înființare.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu Episcopul Macarie al Europei de Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a evocat momentele de început ale acestei parohii, amintind credincioșilor cum a fost înființată comunitatea.

La finalul slujbei a fost sfințită icoana-relicvar a Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș și a fost oficiat un parastas pentru ctitorii parohiei.

Evenimentul aniversar s-a încheiat cu o serbare susținută de copiii din parohie și o agapă, cum este obiceiul.

Printre participanții la sărbătoarea parohiei s-au numărat și reprezentanți ai Bisericii Romano-Catolice și ai Bisericii Evanghelice din oraș.

Parohia Aschaffenburg

Parohia Aschaffenburg a fost înființată în anul 1996, când doamna Veta Brunner l-a întâlnit în România pe Mitropolitul Serafim și l-a rugat să trimită un preot la Aschaffenburg, unde locuiau numeroși români.

Teologul Costel Habelea se afla la Regensburg, urmând un curs de limbă germană, și a acceptat să fie hirotonit preot, devenind astfel primul paroh al comunității.

Din anul 2007, slujirea parohială a fost continuată de Părintele Protosinghel Ghelasie Păcurar, în timpul căruia biserica a fost pictată și sfințită.

Din primăvara anului 2017, parohia este păstorită de părintele Daniel Buzaș, perioadă în care lucrarea liturgică, catehetică, misionară și educativă s-a intensificat, cu o implicare vie a copiilor, tinerilor și familiilor.

Parohia „Întâmpinarea Domnului și Sf. Mare Muceniță Ecaterina” din Aschaffenburg se află la adresa Spitalkapelle, Lamprechtstr. 2, 63739 Aschaffenburg.

Foto credit: Mitropolia Germaniei