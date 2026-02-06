La Paris va avea loc un concert pentru susținerea Mănăstirii Godoncourt și promovarea valorilor românești

Catedrala Ortodoxă Română „Sf. Arh. Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui sâmbătă, 21 februarie 2026, un concert caritabil pentru susținerea lucrărilor de reabilitare a Mănăstirii Godoncourt (foto sus).

Evenimentul este organizat de Mănăstirea Godoncourt în parteneriat cu mai multe instituții și asociații.

Un alt obiectiv al concertului este promovarea tinerelor talente din România și a valorilor românești.

Vor concerta Sabina Comici Sabareze la vioară și tinerii Eva Bătrânu și Juan Luis Jiménez Vînău la pian.

Strângerea de fonduri vizează restaurarea vitraliilor bisericii Mănăstirii Godoncourt în cadrul unui proiect cu Fondation du Patrimoine – Fundația Patrimoniului din Franța.

Meșterul care lucrează la vitralii este Răzvan Costea din Gherla, România.

Concertul va începe de la ora 19:00 și va fi transmis în direct pe canalul de Youtube Apostolia TV al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

