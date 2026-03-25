Paraclisul unui centru pentru vârstnici din Capitală a fost pus sub ocrotirea Sf. Maria Brâncoveanu

Paraclisul Centrului Affinity Polizu Residence a fost sfințit miercuri, de sărbătoarea Bunei Vestiri. Lăcașul de cult a primit hramurile Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată de preotul Ciprian Ioniță, consilier patriarhal în cadrul sectorului social al Patriarhiei Române, împreună cu părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, și preotul Gheorghe Miroș, slujitorul paraclisului. La slujbă au participat beneficiarii, personalul de îngrijire și conducerea centrului.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele Ciprian Ioniță a subliniat necesitatea unui paraclis în astfel de centre.

„Avem bucuria astăzi de a sfinți un mic paraclis pentru un așezământ de vârstnici aici, în București, un loc în care ei o să vină să se roage, unde părintele o să le țină slujbe, un loc unde o să regăsească încet-încet unii cu alții, poate vin și pentru socializare, fiind un loc mai larg, dar în același timp mă gândesc că este un loc de liniște pentru dânșii și de apropiere de Dumnezeu”, a subliniat părintele consilier patriarhal.

Permanenta grijă a Bisericii

Părintele Alin Nica a evidențiat că amenajarea unui loc de rugăciune într-un centru de îngrijire a vârstnicilor arată permanenta purtare de grijă a Bisericii față de persoanele vârstnice.

„Ne bucurăm că un nou paraclis a fost sfințit astăzi, pentru că prin aceasta arătăm că Biserica are permanent grijă de cei care sunt într-o stare fragilă din punct de vedere fizic, dar care pot sufletește să fie întăriți prin rugăciune, prin sfintele slujbe, prin terapia duhovnicească pe care preotul de caritate o asigură persoanelor care sunt îngrijite în aceste centre”.

De asemenea, preotul slujitor al paraclisului a spus că este o binecuvântare și o bucurie foarte mare pentru credincioșii acestui centru pentru vârstnici, pentru că începând cu această zi vor avea un loc de închinare unde își vor aduce rugăciunile pentru familiile lor, pentru copiii lor, nepoți, dar și pentru ei”.

La final, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele Gheorghe Miroș, a primit Diploma Anului Centenar cu medalie, iar fondatorul centrului, Dragoş Nicolae Iamandoiu, a primit Ordinul mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”. Diplome și distincții au fost oferite și membrilor din conducerea așezământului.

Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 sfinte femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în data de 6 februarie 2026.

Mai multe fotografii de la eveniment sunt disponibile în galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu