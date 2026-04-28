Un număr de 42 de pagini pierdute din Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost recuperate dintr-un manuscris antic.

Potrivit Universității din Glasgow, descoperirea a fost făcută de o echipă internațională de cercetători, coordonată de instituția de învățământ superior din Scoția.

Identificarea importantului manuscris al Noului Testament, cunoscut sub numele de Codex H, oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care erau citite și interpretate epistolele pauline în primele secole ale creștinismului.

Un manuscris fragmentat de-a lungul secolelor

Codexul H, datat în secolul al 6-lea, conține Epistolele Sfântului Apostol Pavel și este considerat o mărturie de mare importanță pentru studiul textului biblic.

Manuscrisul include un sistem complex de note și structuri care ghidau lectura și înțelegerea textului sacru.

În secolul al 13-lea, codexul a fost desfăcut la Marea Lavră din Sfântul Munte Athos, iar paginile sale au fost reutilizate pentru legarea altor manuscrise, o practică frecventă în acea perioadă, deoarece materialele pentru scris erau costisitoare.

Din această cauză, fragmentele au ajuns în biblioteci din Italia, Grecia, Rusia, Ucraina și Franța, iar o parte dintre ele au fost considerate pierdute definitiv.

Tehnologia modernă și recuperarea textelor

Recuperarea paginilor a fost posibilă datorită tehnicilor avansate de imagistică, dezvoltate în colaborare cu Early Manuscripts Electronic Library (EMEL). Aceste metode permit identificarea urmelor de cerneală invizibile cu ochiul liber, prin analizarea manuscriselor în diferite spectre de lumină.

„Știam că, la un moment dat, manuscrisul a fost reinscripționat. Substanțele chimice din cerneala nouă au provocat un efect de transfer asupra paginilor opuse, creând practic o imagine în oglindă a textului pe foaia alăturată, uneori lăsând urme până la câteva pagini distanță, abia vizibile cu ochiul liber”, a explicat profesorul Garrick Allen de la Universitatea din Glasgow.

Fragmentele recuperate conțin pasaje cunoscute din Epistolele Sfântului Pavel, însă valoarea lor constă în modul în care reflectă organizarea și interpretarea textului în primele secole ale Bisericii. Au fost identificate unele dintre cele mai vechi forme de împărțire în capitole, diferite de cele utilizate astăzi.

„Codex H este o mărturie atât de importantă pentru înțelegerea scripturilor creștine, faptul că am descoperit noi dovezi, și încă într-o asemenea cantitate, despre forma sa originală este pur și simplu monumental”, a adăugat profesorul Garrick Allen.

Descoperirea evidențiază și modul activ în care scribii interacționau cu textul sacru, prin corecturi, adnotări și structuri explicative. Proiectul a dus la realizarea unei ediții digitale accesibile publicului și la pregătirea unor noi studii dedicate acestui manuscris.

Foto credit: Univerisity of Glasgow / Damianos Kasotakis