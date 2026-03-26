Ora Pământului 2026: 25.000 de copii din România și Rep. Moldova vor cânta pentru planetă

Un număr record de 25.000 de copii și tineri din corurile Programului Național Cantus Mundi vor marca Ora Pământului 2026 prin sute de recitaluri organizate simultan în toate județele României, precum și în Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentele vor avea loc sâmbătă, 28 martie, începând cu ora 20:30, când participanții vor concerta în spații publice, școli, parcuri, piețe și grădini.

În acest interval, „aparatele electrice sunt deconectate, lumina se stinge pentru o oră, iar copiii cântă pentru sănătatea Pământului și a mediului, precum și împotriva risipei care afectează planeta”, au transmis organizatorii.

Anul acesta marchează și un moment aniversar pentru program, împlinmindu-se 10 ani de la primele concerte ale corurilor Cantus Mundi în cadrul evenimentului mondial Ora Pământului.

Accesibilitatea este extinsă și pentru copiii cu deficiențe de auz: „Ne entuziasmează participarea la eveniment a copiilor surzi alături de care facem muzica accesibilă celor ce nu o aud. Anul acesta, 2.000 de copii din grădinițele și școlile pentru hipoacuzici sărbătoresc Ora Pământului alături de corurile Cantus Mundi”, a declarat Leila Popovici, directorul Programului Național Cantus Mundi.

Coruri de copii din toată țara

În București, evenimentele vor avea loc la Opera Comică pentru Copii, unde și-au anunțat prezența peste 900 de copii și tineri, iar înscrierile record au determinat programarea a două recitaluri consecutive, la orele 17:30, respectiv 20:30.

Participări numeroase sunt anunțate și în alte județe: în județul Maramureș vor participa un număr record de peste 5.000 de copii, numai în Baia Mare fiind peste 3.800 de copii. De asemenea, în județele Brăila și Galați vor participă peste 1.600 de copii din fiecare județ, iar în Suceava vor cânta aproximativ 1.000 de copii.

Organizatorii precizează că „accesul publicului este liber la toate evenimentele corurilor și ansamblurilor Cantus Mundi desfășurate cu ocazia evenimentului internațional Ora Pământului 2026”.

Programul Național Cantus Mundi, creat în anul 2011, este cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat de dirijorul Ion Marin și derulat cu sprijinul membrilor Corului Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin’.

Foto credit: Facebook / Cantus Mundi România