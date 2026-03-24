Duminică trecem la ora de vară 2026: Ce schimbări apar asupra sănătății

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică, 29 martie, va avea doar 23 de ore, fiind cea mai scurtă din an.

Ora de vară are o istorie relativ recentă, de aproximativ un secol. Conceptul este asociat, în mod frecvent, cu politicianul și omul de știință Benjamin Franklin, care a sugerat ideea unei mai bune utilizări a luminii naturale.

Prima țară care a aplicat ora de vară a fost Germania, în data de 30 aprilie 1916. Măsura a fost adoptată și de alte state, inclusiv Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Reglementarea actuală este în vigoare din anul 1997.

În România, ora de vară a fost introdusă în 1932 și a fost aplicată anual până în 1939. În perioada 1940–1942, aceasta a fost menținută permanent, după care a fost abandonată începând cu anul 1943. Sistemul a fost reintrodus abia în 1979.

Efectele schimbării orei asupra sănătății

Trecerea la ora de vară poate avea efecte semnificative asupra organismului, avertizează medicii specialiști.

„Trecerea la ora de vară (…) a apărut din necesitatea de a crește productivitatea, dar și din necesitatea de a face economie la mijloacele de iluminat. Pentru organism, consecințele nu sunt din cele mai bune pentru că nu toți funcționăm la fel”, a declarat Oana Goidescu, medic primar-chirurg cu competențe în somnologie, pentru Agerpres.

„Genetic, unii suntem învățați să ne trezim devreme și atunci impactul la trecerea la ora de vară și dormitul cu 60 de minute mai puțin va fi un pic mai mic față de cei care se culcă mai târziu”.

Specialista atrage atenția că, în prima săptămână după schimbarea orei, efectele sunt similare privării de somn. Pot apărea stări de iritabilitate, oboseală accentuată, dificultăți de concentrare și un nivel crescut de stres pentru organism.

Recomandări pentru o adaptare mai bună

Medicii recomandă o adaptare treptată a programului de somn înainte de trecerea la ora de vară, pentru a reduce impactul asupra organismului.

„Un pic de antrenament cu două săptămâni înainte de trecerea la ora de vară, să ne trezim cu 5-10 minute mai devreme în fiecare zi, în felul acesta nu simțim toate cele 60 de minute deodată”, a spus medicul Oana Goidescu.

Pentru o adaptare mai bună la orarul de vară este indicat să fie evitate obiceiuri care pot influența semnificativ calitatea somnului: „De evitat consumul de cafea, energizante după ora 12:00 în ideea de a nu perturba somnul de noapte. De evitat somnul de după-amiază pentru a nu prelungi ora de culcare”.

Un alt aspect important este expunerea la lumină naturală și menținerea unui regim alimentar echilibrat seara pentru a facilita adaptarea organismului la noul ritm.

Orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie, moment în care se revine la ora standard.

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