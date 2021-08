Opinie despre 15 August la Constanța și la Putna: Realismul politic și idealul spiritual sunt complementare și vitale

Inspirat de Serbarea de la Putna, Dorin Popescu, fost viceconsul al României la Cernăuți și actual președinte al Asociației „Casa Mării Negre”, a publicat duminica trecută câteva gânduri despre simbolismul sărbătorii de 15 August pentru România. Textul lui sugerează că realismul politic și idealul spiritual sunt complementare și vitale pentru țară.

15 August este Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și Ziua Marinei. Anul acesta, data a coincis cu aniversarea Serbării Românilor de Pretutindeni inițiată de Mihai Eminescu și organizată la Mănăstirea Putna în 15 august 1871. A fost prima din seria serbărilor organizate periodic pentru a aprinde și apoi a ține vie flacăra idealului de unitate națională.

Fostul diplomat a participat la festivitățile desfășurate la Constanța de Ziua Marinei, dar a urmărit de departe și Serbarea de la Putna. El a scris în aceeași zi: „România are nevoie vitală de nordul și de sudul ei: are nevoie și de ceea ce înseamnă Constanța în sensul ei profund – forța geopolitică și deschiderea spre lume – și de ceea ce s-a celebrat, astăzi, la Putna – idealul unității naționale”.

Cu alte cuvinte, este nevoie de realism politic, dar și de ideal și spiritualitate.

Text integral:

„Ziua Marinei la Constanța înseamnă întotdeauna culoare și spectacol. Nici o altă zi din calendarul local nu aduce mai multă strălucire, în nici o altă zi de peste an nu pare mai clar rolul emblematic pe care îl are acest oraș în arhitectura de securitate a României. Ieșirea la mare a adus acestei țări oportunități fabuloase, de care încă nu ne-am folosit îndeajuns.

Am trăit împreună, astăzi, în portul Tomis, emoțiile celebrării unei zile fastuoase pentru ofițerii și militarii care lucrează în Marina Română. Și nu numai. Ziua Marinei nu este doar o sărbătoare locală și nici una doar a marinarilor. Ea este de facto ziua magică a orașului Constanța, singura zi când prestigiul ei absolut face breaking news la posturile naționale.

Astăzi am celebrat împreună la Tomis marinarii acestei țări, deopotrivă pe cei militari și civili. Am trecut în revistă succesele Marinei Militare și am rememorat așteptările ei – cele mai importante vizează dotarea acesteia cu tehnică de luptă performantă, fără de care misiunile ei strategice nu pot fi îndeplinite.

Am trăit emoții puternice, ieri și astăzi, în mijlocul unor oameni frumoși, despre care știu că își iubesc țara în mod cinstit și pentru care Marina este pur și simplu un mod de viață devenit model. Gândul că aceștia există este o promisiune în sine pentru viitorul orașului.

Urez Forțelor Navale Române, Marinei Militare, Marinei Române în ansamblul său, marinarilor români și familiilor acestora, să se bucure în continuare de crezul de viață pe care l-au ales, de crezul de viață care face orașul Constanța unul special în trecutul și viitorul României!

În același timp, în celălalt capăt al țării, astăzi, la Mănăstirea Putna s-a desfășurat o grandioasă serbare publică menită a marca împlinirea a 150 de ani de la celebra „Serbare de la Putna”, moment care a exprimat, metaforic, în spațiul public românesc, idealul unității naționale.

Și Putna, astăzi, a fost maiestuoasă, în toate ale ei.

De la Tomis la Putna, astăzi, România a arătat mai frumoasă ca niciodată.

Dacă, la Tomis, astăzi, în sud, despre România s-a vorbit în termenii unei relevanțe geopolitice sporite la Marea Neagră, deopotrivă pentru noi și pentru aliați, la Putna, în celălalt capăt al țării, în nord, ea a probat că are forța de a asigura “continuitatea unui ideal” – unitatea națională.

România are nevoie vitală de nordul și de sudul ei: are nevoie și de ceea ce înseamnă Constanța în sensul ei profund – forța geopolitică și deschiderea spre lume – și de ceea ce s-a celebrat, astăzi, la Putna – idealul unității naționale, conturat și celebrat acolo, în urmă cu 150 de ani, de Eminescu, Porumbescu, Slavici și prietenii lor, în firida turnului de la intrarea în Mănăstire, unde s-a elaborat un proiect de țară pentru România încă sănătos și viu.

Astăzi, nordul și sudul țării au fost complementare.

Și mâine vor fi…”

Foto credit: Facebook / Forțele Navale Române