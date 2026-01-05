Omul trebuie să-și pregătească sufletul pentru întâlnirea cu Hristos, a îndemnat PS Timotei

„Omul trebuie să-și pregătească sufletul pentru întâlnirea cu Hristos”, a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Botezul Domnului” din Roquetas de Mar, Spania, care și-a sărbătorit hramul.

Ierarhul a vorbit despre necesitatea pocăinței și a pregătirii sufletului pentru întâlnirea cu Hristos.

„Dumnezeu a trimis profeți în fiecare epocă pentru a-i întoarce pe oameni pe calea cea dreaptă, iar înainte de venirea Mântuitorului a apărut Sfântul Ioan Botezătorul, cu șase luni mai mare decât Iisus Hristos”, a spus Episcopul Spaniei și Portugaliei.

„Pocăința nu este doar mărturisirea păcatelor, ci schimbarea minții și a inimii, lepădarea răului și dobândirea smereniei. Cel ce se smerește se umple de har, iar cel mândru se va smeri”.

La eveniment au participat, alături de comunitatea românească, și consilieri din partea Primăriei Roquetas de Mar.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei