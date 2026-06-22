Olimpicii la Religie din județul Cluj au fost premiați de Mitropolitul Andrei

Olimpicii la Religie din județul Cluj au fost premiați duminică de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, în cadrul unei festivități desfășurate la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfinția Sa a distins 38 de elevi care, în anul școlar 2025–2026, au obținut premii la fazele județeană și națională ale Olimpiadei de Religie, ale Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” (Limba și literatura română și Religie), precum și ale Olimpiadei Naționale a Seminariilor și Liceelor Teologice Ortodoxe.

Evenimentul a avut loc la finalul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, organizat în fiecare duminică seara după slujba Vecerniei și susținut de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a felicitat pe tinerii olimpici pentru rezultatele obținute și i-a îndemnat să rămână aproape de Biserică, participând cu regularitate la Sfânta Liturghie.

În semn de apreciere pentru efortul depus și pentru promovarea educației religioase, fiecare elev, precum și fiecare profesor coordonator, a primit o diplomă de apreciere și o carte cadou.

Premierea elevilor cu performanțe deosebite a devenit o tradiție în Arhiepiscopia Clujului, ca expresie a aprecierii față de munca și rezultatele lor, dar și a preocupării Bisericii pentru formarea și educarea tinerei generații.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim