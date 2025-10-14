Omul trebuie privit în plenitudinea sa, a îndemnat Episcopul Sălajului la Conferința „Dialog între Medicină și Psihologie”

În cadrul primei ediții a Conferinței Naționale „Dialog între Medicină și Psihologie”, desfășurate la Zalău în perioada 10–11 octombrie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vorbit despre necesitatea unei perspective care vede omul în plenitudinea sa: fiziologică, psihologică și duhovnicească.

Conferința s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău și a reunit medici, psihologi, cadre universitare și reprezentanți ai instituțiilor publice. Evenimentul a fost organizat de echipa MindRestart, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Sălaj și Colegiul Psihologilor din România – Filiala Teritorială Sălaj.

Printre invitații de la conferință s-au numărat Cezar Alfonso, președintele Federației Mondiale de Psihoterapie și profesor clinic de psihiatrie la Universitatea Columbia din New York, și Ministrul Educației Daniel David.

În deschiderea oficială, psihologul clinician Anamaria Roșu a vorbit în numele echipei organizatoare despre necesitatea colaborării dintre medicină și psihologie în înțelegerea omului și a actului de îngrijire. O astfel de colaborare, bazată pe empatie și dialog între profesioniști, oferă o perspectivă mai completă asupra sănătății.

Unitatea dintre știință și credință

Preasfințitul Părinte Benedict a evidențiat legătura dintre știință, viață și om: „Am reținut mai mulți termeni-cheie: sănătate, extindere, perspectivă interdisciplinară și, mai ales, viziune integrativă. Toate acestea arată o reflecție care trece de la concept la viață, de la știință la om”.

Preasfinția Sa a vorbit despre deschiderea față de abordările moderne și colaborative dintre domenii: „Sunt foarte deschis perspectivei interdisciplinare, dar și mai mult celei transdisciplinare”.

Episcopul Sălajului a arătat că doar o astfel de perspectivă poate aduce unitate între dimensiunile existenței: „Doar o asemenea privire transdisciplinară poate ajuta la redescoperirea unității dintre trup, suflet și spirit, dintre materie și sens, dintre știință și credință”, a adăugat ierarhul.

Cercetare și dialog

Programul științific al conferinței a inclus prezentări și dezbateri dedicate unor teme actuale: sănătatea mintală în era inteligenței artificiale, relația dintre stres și bolile cardiovasculare, depresia și terapiile comportamentale, neuroplasticitatea și reziliența, etica medicală, psiho-oncologia, precum și legăturile tot mai profunde dintre genetică, psihologie și medicină.

Prin temele propuse, conferința a oferit un cadru de reflecție interdisciplinară asupra omului privit în integralitatea sa – trup, minte și suflet – și a promovat o cultură a colaborării între domenii.

Foto credit: Episcopia Sălajului