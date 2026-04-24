Obiecte de tezaur au fost descoperite în jud. Botoșani: Brățări și sute de monede de argint

Obiecte de tezaur au fost descoperite într-o pădure de pe raza orașului Darabani din județul Botoșani. Printre piese se numără un vas, podoabe, brățări și aproape 600 de monede de argint, datate între secolul 1 î.Hr. și secolul al 3-lea d.Hr.

Potrivit Agerpres, descoperirea a fost făcută cu ajutorul unui detector de metale de către un pasionat de cercetări arheologice.

Piesele de tezaur au ajuns la Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani pentru evaluare. Directorul instituției, Dănuț Huțu, a precizat că piesele urmează să fie analizate: „Este clar că ele vor fi clasate în fond sau în tezaur, în funcție de ce ne va spune expertiza”.

Descoperire cu o valoare importantă

Potrivit directorului Muzeul Județean Botoșani, Aurel Melniciuc, descoperirea are o valoare importantă.

„Este un tezaur destul de important, chiar dacă cel puțin în ultimele două secole pe teritoriul României s-au găsit cel puțin o sută piese similare, nu toate de aceeași anvergură, nu toate cu la fel de multe piese, dar, în contextul în care aceste brățări dacice încep să devină tot mai cunoscute în lume”, a spus directorul.

Aurel Melniciuc a explicat că monedele descoperite sunt atât imperiale, cât și republicane, iar unele dintre piese ar avea influențe sudice: „Credem noi că sunt cele și cele mai vechi dintre ele”.

Toate obiectele vor fi expertizate de specialiști de la Muzeul Național de Istorie al României, iar în zona descoperirii urmează să fie realizat un sondaj arheologic pentru a determina contextul în care a fost depus tezaurul.

Sursa foto: Radio România Iași / Gina Poenaru