Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, va fi comemorat la împlinirea a 138 de ani de la nașterea sa

Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, va fi comemorat sâmbătă la împlinirea a 138 de ani de la nașterea sa de membrii mișcării bisericești.

Evenimentul va începe la ora 12:00 la Așezământul memorial „Părintele Iosif Trifa” din localitatea Certege, județul Alba.

Prima comemorare de acest fel a fost organizată în anul 1988 de către Traian Dorz, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea întemeietorului Oastei Domnului.

Scurtă biografie

Iosif Trifa s-a născut în data de 3 martie 1888, în satul Certege, din fostul județ Turda (astăzi județul Alba). A urmat școala primară în localitatea natală, iar mai târziu și-a continuat studiile la Beiuș, după care a ajuns la Seminarul Teologic din Sibiu.

În noaptea de Anul Nou 1923, la inițiativa părintelui Iosif Trifa, a luat naștere mișcarea bisericească „Oastea Domnului”.

În anul 1935, în urma unui conflict cu Mitropolitul Nicolae Bălan, Mitropolia Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului a înaintat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române un dosar de caterisire pe numele părintelui Iosif Trifa. Decizia a fost confirmată în ședința sinodală din 13 martie 1936.

După mai multe decenii, în data de 28 septembrie 1990, Sfântul Sinod a hotărât ridicarea caterisirii părintelui Iosif Trifa, la propunerea Mitropolitului Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Foto credit: Facebook / Casa Memorială „Preot Iosif Trifa”