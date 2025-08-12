O procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a avut loc pe străzile Brăilei

Mii de credincioși din Brăila au participat duminică la primirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în cadrul pelerinajului din Postul Adormirii Maicii Domnului. Icoana a fost purtată în procesiune pe străzile orașului.

Icoana, cunoscută și sub numele de „Sfânta de la Adam”, a fost întâmpinată duminică seara, la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din centrul Brăilei, de un sobor de preoți și de mii de credincioși.

După o procesiune pe strada principală din Piața Traian, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba Privegherii și Sfânta Liturghie de noapte, iar icoana a fost așezată spre închinare în parcul bisericii.

Credincioși de toate vârstele, mulți îmbrăcați în port popular, au așteptat cu răbdare să se închine și să rostească o rugăciune către Maica Domnului, cerându-i ocrotire și mulțumindu-i pentru ajutorul primit.

Pelerinajul în Brăila s-a încheiat luni, 11 august, când icoana a fost preluată de preoții din protopopiatul Nicorești, județul Galați.

Procesiunea va continua până pe 14 august în satele din protopopiatele Tecuci și Nicorești, urmând să se încheie, conform tradiției, la Mănăstirea Adam, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, când mii de pelerini se adună la Prohodul Maicii Domnului.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos / Facebook