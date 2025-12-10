O parohie din județul Alba a împlinit un secol de la târnosire

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în parohia Bucerdea Vinoasă cu ocazia împlinirii a unui secol de la târnosirea bisericii.

Arhiepiscopul Alba Iuliei a subliniat că este potrivit, la împlinirea unui veac de la sfințirea locașului, ca gândul tuturor să se îndrepte cu recunoștință către cei care au apărat credința ortodoxă.

„Ne amintim cu drag de ierarhii și preoții noștri, care au fost învățători ai poporului și care, în vremuri grele, au făcut tot ce le-a stat în putință să promoveze cultura românească”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Este valabil și acum ceea ce spunea cândva Nicolae Iorga: «În România de azi trebuie să privim către Biserica noastră națională și falnică, fiind convinși că numai prin ea se poate ridica poporul»”.

Mulțumiri pentru dăruire

Parohul comunității, părintele Virgil Bolea, a primit din partea ierarhului distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”, în semn de apreciere pentru activitatea sa.

De asemenea, părintele slujitor Nicolae Bolea a primit o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor lăcașului de cult li s-au oferit Diplome de aleasă cinstire pentru activitatea lor.

După încheierea programului liturgic, a urmat lansarea volumului omagial intitulat „Biserica «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» și «Adormirea Maicii Domnului» la ceas aniversar. 1925-2025”. Lucrarea este semnată de cei doi preoți slujitori.

Parohia Bucerdea Vinoasă

Biserica a fost ridicată în perioada 1923-1925 de preotul Ion Popa. A fost sfințită în data de 8 septembrie 1925, primind hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Parohia a amenajat, în perioada 1995-2000, un muzeu etnografic și religios, inaugurat în data de 30 octombrie 2000.

Între anii 2010-2016, au avut loc mai multe lucrări de renovare. Lucrările au fost binecuvântate în data de 30 octombrie 2016, biserica primind al doilea hram: „Adormirea Maicii Domnului”.

Foto credit: Facebook / Ahiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei