O biserică românească din Ucraina va beneficia de încălzire cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Biserica parohiei românești „Sf. Ap. Andrei cel Întâi Chemat” din Reni, regiunea Odesa, Ucraina, va fi încălzită iarna și climatizată vara cu ajutorul primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Sfântul lăcaș, aflat în construcție, va fi dotat cu instalații moderne de eficiență energetică (încălzire/climatizare) printr-un proiect care are ca scop conservarea și promovarea valorilor creștin-ortodoxe românești în rândul românilor din Reni, sub auspiciile Episcopiei Basarabiei de Sud din cadrul Patriarhiei Române.

Valoarea proiectului este de 199.950 lei, fondurile fiind destinate achiziției de echipamente și materiale de construcții și finisării tavanului bisericii la interior.

Perioada de desfășurare al proiectului este 1 iunie – 30 octombrie 2025, iar managerul de proiect este Părintele Protopop Mihail Stegărescu.

Comunitatea religioasă a Bisericii Ortodoxe „Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat” din Reni are sediul în Ucraina, regiunea Odesa, raionul Ismail, orașul Reni, str. 28 Cervnea, Nr. 95.

Sursa foto: Episcopia Basarabiei de Sud