O biserică din jud. Caraș-Severin a fost resfințită: Episcopul Lucian a subliniat credința vie a comunității

Biserica Parohiei Berliște din județul Caraș-Severin a fost resfințită duminică de Episcopul Lucian al Caransebeșului. Preasfinția Sa a subliniat credința vie a comunității.

În ultimii doi ani, lăcașul de cult cu hramul „Înălțarea Domnului” a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, fiind restaurat exteriorul bisericii și zona Sfintei Mese.

Ierarhul a subliniat implicarea comunității locale în viața bisericii: „Avem fii ai satului care astăzi s-au reunit aici la Berliște, oameni care au ajutat, chiar dacă nu mai sunt cu domiciliul stabil aici, însă nu au uitat de unde au plecat”.

„O comunitate dinamică, chiar dacă nu mai sunt foarte mulți credincioși, dar cei care au mai rămas sunt atașați de biserică”.

Cu prilejul resfințirii, Preasfințitul Părinte Lucian a binecuvântat și icoanele în mozaic de pe frontispiciu, bustul preotului ctitor, troița din fața bisericii, lumânărarul, precum și o placă aniversară care marchează 134 de ani de la prima sfințire.

Lucrarea lui Dumnezeu și a oamenilor

Părintele paroh Ovidiu Lazăr Cărăbaș a evidențiat dimensiunea duhovnicească a lucrărilor realizate.

„Această biserică nu este doar a celor care au lucrat la ea. Ea este a tuturor, a celor care au fost înaintea noastră, a celor care suntem astăzi aici și a celor care vor veni după noi”, a transmis părintele paroh pentru Trinitas TV.

„Tot ceea ce vedem astăzi aici nu este doar lucrarea mâinilor noastre, ci este mai ales lucrarea lui Dumnezeu, care a lucrat prin noi”.

Pentru activitatea desfășurată în parohie, părintele Ovidiu Lazăr Cărăbaș a fost hirotesit sachelar, iar mai mulți ctitori au primit distincții și diplome de recunoștință.

Biserica din Berliște a fost ridicată în anul 1890, de preoții Georgiu Lungu și Petru Dănescu, fiind sfințită doi ani mai târziu de către episcopul Nicolae Popea al Caransebeşului.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului