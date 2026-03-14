Nutriționiștii explică: Ce alimente trebuie să consumăm în post pentru a ne menține sănătoși

Postul Mare este cea mai lungă și mai importantă perioadă de pregătire din tradiția creștin-ortodoxă. Specialiștii în nutriție atrag atenția că, pe lângă dimensiunea duhovnicească, postul trebuie însoțit și de o alimentație echilibrată, pentru menținerea sănătății organismului.

Medicul nutriționist Sergiu Munteanu recomandă celor care postesc să includă în alimentația lor mai multe legume, fructe și cereale și să evite produsele procesate sau bogate în zahăr.

Potrivit specialistului, postul poate avea efecte benefice asupra organismului dacă este ținut corect.

„Dacă persoana este sănătoasă din punct de vedere al tractului gastrointestinal și, în general, respectă regulile unui regim alimentar corect, adică dacă se consumă mai multe legume, leguminoase, fructe, nuci și semințe, atunci postul poate fi benefic pentru organism”, a explicat medicul pentru Moldpres.

Sfaturi pentru o alimentație corectă

Nutriționistul a atras atenția că una dintre greșelile frecvente în perioada postului este înlocuirea alimentelor de origine animală cu alimente bogate în carbohidrați.

Un alt aspect important este aportul de proteine: „Acestea există în diferite cereale, dar acolo ele sunt incomplete, nu au toți aminoacizii esențiali. Deși proteine complete avem în leguminoase, adică soia, fasolea, mazărea sau bobul, acestea se digeră mai greu”.

Medicul Sergiu Munteanu a mai precizat că postul nu este recomandat tuturor persoanelor din anumite considerente: „Interdicția aceasta este pentru copiii mici, pentru femeile gravide, pentru persoanele care vin după diferite afecțiuni sau intervenții chirurgicale, care trebuie să-și stabilizeze organismul”.

„Insuficiența de proteină se poate manifesta prin calitatea mai slabă a pielii și a părului. Unele probleme pot apărea și la nivelul celulelor sangvine roșii, deoarece sursele vegetale de fier se absorb mai greu decât cele de origine animală”.

În tradiția Bisericii, postul nu înseamnă doar restricții alimentare, ci presupune și intensificarea vieții duhovnicești prin rugăciune, pocăință și fapte bune, ca pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

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