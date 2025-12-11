O nouă parohie românească se formează în Irlanda: Va fi ocrotită de Sf. Arsenie de la Prislop

O nouă parohie este în formare în Kilkenny, Irlanda. Va fi ocrotită de Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop și de Sfântul Canice (Kenneth).

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în această comunitate românească.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ierarhul a oficiat și Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia, pomenită în data de 7 decembrie.

Preasfinția Sa a vorbit despre vindecarea femeii gârbove și despre fățărnicia mai-marelui sinagogii. Mesajul evanghelic arată că astfel de atitudini se regăsesc adesea și în zilele noastre, când oamenii caută motive pentru a nu ajuta pe cei aflați în suferință.

Totodată, Preasfințitul Părinte Nectarie a evocat viața și virtuțile Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, precum și lucrarea Sfântului Ambrozie al Mediolanului.

Ziua s-a încheiat cu un scurt program de colinde organizat de un grup al Asociației Tinerilor Nepsis Irlanda.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei