Un Nou Testament pierdut și returnat i-a dovedit lui Daniel Buzdugan că lumea e încă plină de suflete frumoase

După ce Daniel Buzdugan a spus la radio că regretă că și-a uitat Noul Testament într-o cameră de hotel din Italia, o familie din Piatra Neamț, care mergea în vacanță în altă regiune a Italiei, a decis să facă un ocol prin Bari, pentru a recupera cartea.

„Au ales să facă o jertfă de timp și de efort pentru un străin”, a relatat Daniel Buzdugan. „Sunt un cuplu cu trei copii, oameni care înțeleg că dragostea se hrănește și din momentele petrecute doar în doi, dar și din bunătatea revărsată asupra celorlalți.”

Noul Testament a ajuns recent înapoi în mâinile lui Daniel Buzdugan.

„Să mergi special într-un oraș străin pentru a recupera o carte sfântă pentru altcineva este un gest care depășește orice logică omenească; este modul în care Dumnezeu ne arată cum lucrează prin oameni”, a scris Daniel Buzdugan.

„Când ne-am întâlnit, emoția a fost copleșitoare. Mi-au adus mai mult decât o carte; mi-au adus dovada că lumea e încă plină de suflete frumoase.”

Solidaritatea între oameni care nu se cunosc ne arată că nimic nu ne unește mai strâns decât valorile și credința pe care le avem în comun.

