Nou film de Yelena Popovic: Un sfânt din sec. IV inspiră o poveste de pocăință plasată în lumea interlopă din Chicago

Sfântul Moise Arapul a inspirat cel mai recent lung metraj scris și regizat de Yelena Popovic, autoarea filmului biografic Man of God („Omul lui Dumnezeu” – despre viața Sfântului Ierarh Nectarie).

Moses the Black nu este despre viața unui sfânt, ci despre moștenirea lui spirituală pentru lumea de astăzi. Pelicula spune o poveste despre pocăință a cărei acțiune este plasată în lumea interlopă din Chicago. Filmul va fi lansat în cinematografele din SUA în 30 ianuarie 2026.

„Acest film este despre mântuire și schimbare reală. Este crud, emoționant și puternic. Abia aștept ca publicul să îl vadă”, a declarat unul dintre producătorii executivi, Curtis Jackson, cunoscut cândva publicului ca rapperul 50 Cent.

În film joacă Omar Epps și controversatul rapper Wiz Khalifa, iar rolul Sfântului Moise Arapul este jucat de Chukwudi Iwuji.

„Dur, plin de suflet și neclintit, Moses the Black ne reamintește cu putere că, chiar și în cele mai întunecate momente, există întotdeauna o cale de ieșire — oricine se poate schimba și toată lumea merită o a doua șansă”, transmit reprezentanții distribuitorului Fathom Entertainment.

Yelena Popovic, autoarea filmului, a primit în 2022, la lansarea în România a filmului Man of God, Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea”, acordat de Părintele Patriarh Daniel.

Finanțatori și producători

Principalul finanțator este SimeonFaith, un fond gestionat de producătorul Simeon Entertainment, cu scopul de a crea filme comerciale bazate pe valori creștine și cu potențial de a câștiga premii cinematografice.

Printre finanțatorii filmului se numără și două familii de greci din Chicago.

„Suntem încântați să susținem conținuturi cu impact, precum Moses the Black, care pot schimba cu adevărat vieți”, a declarat Alex Pissios, unul dintre finanțatori, citat de Variety. „Acest lucru calcă pe urmele și onorează moștenirea unchiului nostru, care a oferit oportunități și a inspirat comunitățile defavorizate.”

Filmele cu subiecte creștine sunt pe val

Lansarea filmului Moses the Black se încadrează într-un boom recent al filmelor cu conținut bazat pe valorile credinței, după cum au demonstrat încasările fenomenale de box-office ale filmului Sound of Freedom și succesul megahitului TV The Chosen.

Trendul a determinat și marile rețele de streaming online ca Netflix și Prime Video să comande realizarea de filme de acest tip care să fie distribuite pe platformele lor.

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Foto credit: Facebook / Moses the Black – Movie