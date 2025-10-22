PS Nichifor Botoșăneanul a sfințit ansamblul parohial dintr-o localitate nemțeană: În Biserică înnoim credința noastră

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a sfințit duminică ansamblul parohial din localitatea Talpa, comuna Bârgăuani, județul Neamț.

Ansamblul parohial este format din Paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, casa socială, altarul de vară, casa parohială și turnul clopotniță.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța lăcașului de cult ca loc al reînnoirii credinței și al trăirii în Adevăr: „În Biserică, înnoim de fiecare dată credința noastră”, a arătat ierarhul, evidențiind că „sfințirea unei biserici este o mare taină”, păstrată neschimbată de-a lungul secolelor.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor i-a îndemnat pe credincioși „să se înnoiască în Adevărul pe care îl mărturisesc, în credința pe care o trăiesc și în nădejdea cu care se îmbrățișează unii pe alții”.

„Rostul vieții noastre este să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l păzim, ca să se împlinească în noi cuvintele Evangheliei: Fericiți sunt toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el”.

La momentul deosebit din viața comunității au participat reprezentanți ai instituțiilor locale, ctitori și enoriași din parohie.

