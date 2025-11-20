PS Nichifor Botoșăneanul a binecuvântat cabinetul medical mobil al Fundației „Providența”

Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a binecuvântat miercuri cabinetul medical mobil al Fundației „Providența”.

Acesta este destinat pacienților din zone greu accesibile ale județelor Iași, Neamț și Botoșani. Prin intermediul lui, Fundația „Providența” va organiza periodic caravane medicale, oferind consultații gratuite și evaluări de bază.

Preasfințitul Părinte Nichifor a subliniat importanța sprijinirii comunităților aflate la distanță de centrele medicale.

„S-a împlinit, cu ajutorul lui Dumnezeu, un gând vechi al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan: acela ca, împreună cu echipa medicală care își desfășoară activitatea de ani de zile cu experiență, dar și cu multă dăruire, să ajungem acolo unde medicii nu ajung de multe ori — în locuri greu accesibile, la bătrânii care nu se pot deplasa”.

Daniela Naclad, directorul Clinicii „Providența”, a explicat modul de funcționare al proiectului, precizând că echipele medicale — formate din medici specialiști, asistenți și voluntari — se vor deplasa conform unui calendar stabilit în colaborare cu autoritățile locale și parohiile din zonele vizate.

„Am autorizat cabinetul medical mobil pentru medicină internă, astfel că ne adresăm adulților, în special persoanelor vârstnice, dar și copiilor, prin componenta de pediatrie. Trebuie avut în vedere că 30% din populația din nord-estul țării nu au acces facil la servicii medicale, fie din lipsa personalului medical, fie din cauza costurilor ridicate de transport sau a situațiilor sociale dificile”.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Constantin Sturzu, a precizat că activitatea cabinetului mobil va începe din 2026.

Foto credit: Doxologia