Nepsis Franța: Coruri de colindători au susținut un concert la Paris

Coruri de colindători au susținut un concert la biserica Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve, Paris, duminică. Festivitatea s-a intitulat Nepsis Winter Festival.

Printre participanții la acest eveniment s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale. Totodată, au participat doamna Ioana Bivolaru, Ambasadoarea României în Franța, doamna Ecaterina Constantinescu, Consul General al României la Paris, precum și alți membri ai ambasadei României.

Peste 500 de colindători din parohiile din regiunea pariziană au interpretat un repertoriu variat de colinde. După concert, corurile au primit coșuri cu daruri și icoane cu praznicul Nașterii Domnului.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a adresat un mesaj de felicitare a participanților pentru munca depusă. De asemenea, doamna Ioana Bivolaru, ambasadoarea României în Franța, a subliniat bucuria pe care o prilejuiesc sărbătorile de iarnă.

Sute de credincioși din regiunea Parisului au participat la concert pentru a se bucura de frumusețea colindelor.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi”- Paris