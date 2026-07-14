Muzeul Național al Țăranului Român celebrează 120 de ani de la înființare printr-un proiect aniversar

Muzeul Național al Țăranului Român din București a celebrat luni 120 de ani de la înființare. Cu prilejul aniversării, instituția a anunțat organizarea proiectului „Experimentând cu trecutul. 120 de ani de patrimoniu și reinventare”.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții muzeului au subliniat că evenimentul este un prilej de reflecție asupra rolului patrimoniului cultural în societatea contemporană.

„Aniversările ne invită să privim în urmă, dar și înainte. Credem că trecutul nu este doar o moștenire pe care o păstrăm, ci o resursă pentru prezent și pentru viitor. Patrimoniul cultural capătă sens atunci când este cercetat, reinterpretat și împărtășit mai departe”.

Programul aniversar va include conferințe, ateliere, activități dedicate arhivei muzeului, concert, realizarea unui calendar aniversar și materiale video consacrate oamenilor și obiectelor care au definit istoria instituției.

Prin acest demers, organizatorii își propun să aducă în atenția publicului patrimoniul muzeului și rolul acestuia în păstrarea identității culturale românești.

Scurt istoric

Muzeul Național al Țăranului Român a fost înființat în data de 13 iulie 1906, prin Decretul nr. 2778 semnat de Regele Carol I, în contextul marilor manifestări organizate cu prilejul Expoziției Generale Române din actual Parcul Carol.

Inițiativa creării instituției i-a aparținut lui Alexandru Tzigara-Samurcaș, care a susținut timp de aproape un deceniu necesitatea unui muzeu dedicat artei și culturii tradiționale românești.

Prima expoziție permanentă a fost deschisă în anul 1907, iar instituția și-a schimbat de-a lungul timpului denumirea, devenind mai întâi Muzeul de Etnografie și Artă Națională, apoi Muzeul de Artă Națională.

În luna mai s-au împlinit 30 de ani de la acordarea Premiului „Muzeul European al Anului”, distincție care a recunoscut la nivel internațional valoarea expoziției permanente a muzeului.

Foto credit: Muzeul Național al Țăranului Român