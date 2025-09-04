MNAR îmbină meșteșugul tradițional cu tehnologiile digitale: Expoziția „Covoare Zburătoare” – un dialog între Orient și Occident

Vernisajul „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia” va avea loc la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), în data de 18 septembrie. Expoziția va fi curatoriată de Erwin Kessler și îmbină meșteșugul tradițional cu tehnologiile digitale, explorând dialogul dintre Orient și Occident, dintre trecut și prezent.

Proiectul aduce cincisprezece covoare anatoliene autentice din secolele XVI–XVIII, aflate în colecțiile MNAR și ale Muzeului Brukenthal din Sibiu, și 15 lucrări semnate de renumitul artist german Thomas Ruff, ce fac parte din seria sa „d.o.pe”, inspirată de volumul „Porțile percepției” al lui Aldous Huxley.

O călătorie vizuală a țesăturilor

Covoarele anatoliene, inițial obiecte de cult musulman, ulterior transformate în simboluri ale statutului în Europa Centrală, și reinterpretările psihedelice ale lui Ruff se întâlnesc în această expoziție ca expresii ale unei continuități culturale neașteptate.

Expoziția propune o călătorie vizuală care dezvăluie cum obiecte aparent simple devin purtătoare de simboluri contextualizate cultural și istoric.

Expoziția nu este una documentară, ci o experiență imersivă gândită să extindă percepțiile privitorului despre modernitate, tradiție, Orient, Occident, sacru, real și virtual.

Evenimente conexe

Pe durata expoziției vor avea loc prelegeri și programe educative, printre care:

prezentarea lui Thomas Ruff despre procesul de realizare al fotocovoarelor;

prelegerea dr. Agnes Ziegler despre conservarea și reinterpretarea covoarelor în bisericile evanghelice din Transilvania;

conferința dr. Ömer Zaimoğlu despre arta țesătoriei în Anatolia;

conferința dr. Cosmin Ungureanu privind reprezentările covoarelor în pictura europeană din secolele XVII–XVIII

Programul complet al evenimentelor va fi disponibil pe www.mnar.ro și pe paginile de social media ale MNAR.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 septembrie 2025 – 28 februarie 2026.

Foto credit: MNAR