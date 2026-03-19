Un muzeu din Deva aduce istoria mai aproape de nevăzători prin panouri în alfabetul Braille

Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) din Deva a devenit unul dintre obiectivele din județul Hunedoara accesibile și de persoanele nevăzătoare.

Inițiativa vizează facilitarea accesului la informații despre patrimoniul cultural local prin utilizarea unor panouri informative în alfabetul Braille.

„În 5.000 de cuvinte, persoanele nevăzătoare pot afla, în linii mari, toată istoria Palatului Magna Curia, dar și informații importante legate de patrimoniul cultural al județului Hunedoara”, a declarat managerul muzeului, Liliana Țolaș, pentru Agerpres.

Efort comun în sprijinul persoanelor nevăzătoare

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Hunedoara, implicând o muncă de echipă între specialiști din domenii diverse, de la muzeografi la consultanți IT și firme specializate în scrierea Braille.

„Nu am fi reușit să realizăm acest proiect, dacă nu am fi beneficiat de sprijinul Asociației Nevăzătorilor. Împreună am lucrat, am corectat fiecare caracter. Este similar procesului în care se scrie o carte”, a spus Liliana Țolaș.

Daniel Solonca, vicepreședintele filialei județene a Asociației Nevăzătorilor a subliniat importanța accesului egal la cultură pentru toți oamenii: „Inițiativa reprezintă, aș spune eu, un pas important în direcția asigurării accesului la informație și cultură al tuturor cetățenilor, indiferent de situația în care se află”.

Reprezentanții muzeului au anunțat că demersul va continua, următorul proiect vizând prezentarea în alfabetul Braille a Castelului Nopcsa din Țara Hațegului, recent introdus în circuitul turistic după finalizarea lucrărilor de reabilitare.

Foto credit: Facebook / Muzeul Civilizației Dacice și Romane