O monedă din secolul nouă cu chipul Sf. Ioan Botezătorul a fost descoperită în Anglia: Fascinantă, unică și misterioasă

O monedă din secolul al nouălea, care îl reprezintă pe Ioan Botezătorul, a fost descoperită în estul Angliei. Specialiștii au explicat pentru BBC că piesa este neobișnuită pentru perioada în care a fost realizată și ridică numeroase întrebări privind originea și semnificația sa.

Piesa, un pandantiv realizat dintr-o monedă de aur perforată, a fost găsită de un detector de metale în apropiere de Dunton, Norfolk. Pe una dintre fețe apare inscripția „IOAN”, alături de profilul unui bărbat cu barbă, iar pe revers se pot distinge fragmente din textul în latină tradus ca „Ioan, Botezătorul și Evanghelistul”.

Numismatul Simon Coupland a declarat că descoperirea este dificil de explicat: „Descoperirea ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri, ceea ce o face fascinantă, unică și misterioasă”.

Potrivit specialistului, stilul literelor indică faptul că piesa datează din a doua jumătate a secolului al nouălea, fiind similar cu cel al monedelor carolingiene din anii 860–870.

Monedă neobișnuită

Reprezentarea sfântului pe o monedă din acea perioadă este neobișnuită: „Nu cunosc un alt exemplu din perioada carolingiană; este bizară – nu e ca nimic din ce cunosc”, a subliniat specialistul.

„Dacă ne uităm la cine este reprezentat pe monedele cu portret din secolul al nouălea în Europa de Vest, este regele, nu Ioan, nu Hristos – aceasta este o practică specifică Imperiului Bizantin”.

Expertul a afirmat că descoperirea e cu atât mai neobișnuită, deoarece modul de realizare al acestei monede era specific vikingilor din Scandinavia, care nu erau creștini în acea perioadă: „Deci de ce îl reprezintă pe Sf. Ioan Botezătorul?”, a întrebat retoric expertul.

Descoperire misterioasă

„Așa că acum vedeți de ce este o descoperire atât de misterioasă; este ca un copil cu un obiect hexagonal care încearcă să-l potrivească în forme pătrate, dar nu se potrivește deloc”, a concluzionat specialistul.

Moneda este în prezent analizată în cadrul procedurii legale privind tezaurul, urmând ca un medic legist să stabilească dacă se încadrează în această categorie. Muzeul Castelului Norwich și-a exprimat deja interesul de a o achiziționa.

Foto credit: Norfolk County Council / Andrew Williams