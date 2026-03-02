Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena vor fi duse în pelerinaj într-o parohie din Argeș

Racla cu un fragment din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena va fi dusă în perioada 13–15 martie în pelerinaj la Parohia Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș. Cinstitul odor va fi adus de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Programul liturgic va debuta în data de 13 martie, la ora 17:00, cu întâmpinarea raclei cu sfintele moaște. De la ora 19:00 va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu.

În ziua de 14 martie, de la ora 09:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului și de citirea Acatistului Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. În aceeași zi, la ora 17:00, vor fi săvârșite Vecernia unită cu Litia.

Duminică, 15 martie, programul liturgic va începe la ora 09:00 cu slujba Utreniei și Sfânta Liturghie, urmate de acatist. Pelerinajul se va încheia la ora 18:00 cu o rugăciune de mulțumire.

Pe întreaga perioadă a evenimentului, biserica din Bădești va fi deschisă pentru cei care vor dori să se închine sfintelor moaște și să înalțe rugăciuni către Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator