Moaștele Sfântului Gheorghe din Drama, aduse la Catedrala Patriarhală istorică

Un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe Mărturisitorul din Drama și icoana cu chipul sfântului, aflate în patrimoniul Reședinței Patriarhale, vor fi aduse în această după amiază spre închinare la Catedrala Patriarhală istorică.

Fragmentul din sfintele moaște face parte din darul oferit în anul 2011 Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos, fost mitropolit de Drama (Grecia).

Aducerea spre cinstire a raclei la Catedrala „Sfinții Constantin și Elena” are loc în contextul sărbătorii Sfântului Cuvios Gheorghe din Drama, prăznuit de Biserica Ortodoxă în data de 4 noiembrie.

Viața Sf. Gheorghe din Drama

Sfântul Cuvios Gheorghe, născut în 1901 în Arghiropolis, Pont, a fost ucenic al marilor părinți duhovnicești ai vremii și mărturisitor al credinței în timpul prigoanelor bolșevice.

După ani de suferință și exil, s-a stabilit în Drama, Grecia, unde a întemeiat o mănăstire și a desfășurat o amplă lucrare duhovnicească. A trecut la Domnul în 1959, iar sfintele sale moaște au fost descoperite în 2006.

Sfântul a fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în data de 28 octombrie 2015, în prezența Mitropolitului Pavlos de Drama, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe din Drama va rămâne spre cinstire la Catedrala Patriarhală istorică și pe parcursul zilei de marți, 4 noiembrie, ziua sa de prăznuire.

