Moaștele Sf. Cuv. Cleopa au ajuns la Piatra Neamț: Credincioșii sunt invitați să participe la procesiune

Moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria au fost aduse marți la Catedrala „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamț. Credincioșii sunt invitați să participe la procesiunea cu sfintele moaște organizată în această seară pe străzile municipiului.

Potrivit presei locale, la manifestare va participa și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, care va săvârși, începând cu ora 18:00, slujba Vecerniei unită cu Litia.

De la ora 19:00, credincioșii sunt invitați să participe la procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Cleopa, care va începe de la Catedrala „Sfântul Ioan Domnesc”, și va continua pe traseul Teatrul Tineretului, Casa de Cultură a Sindicatelor, Muzeul de Istorie, zona Spitalului Județean, strada Orhei, Hotelul Ceahlău și se va încheia la catedrala voievodală.

Manifestările religioase dedicate Zilelor Municipiului Piatra Neamț vor continua miercuri, când Înaltpreasfințitul Părinte Teofan va oficia Sfânta Liturghie în Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Tot în aceeași zi, de la ora 15:00, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va oficia slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei „Duminica Sfinților Români” din municipiu.

Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria se numără printre cei 16 sfinți români contemporani canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024. Considerat unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți duhovnici români ai secolului 20, sfântul a format generații de credincioși și monahi prin predicile și sfaturile sale duhovnicești de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Foto credit: Mesagerul de Neamț