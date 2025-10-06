Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, aduse spre închinare cu ocazia hramului Parohiei „Sf. Ap. Toma” din Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a slujit duminică la Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca, acolo unde au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, cu ocazia prăznuirii, cu anticipație, a hramului lăcașului.

Sfintele moaște au sosit la Cluj de la Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea, aduse de o delegație condusă de stavrofora Anastasia Honcioiu, stareța mănăstirii.

Moaștele au fost așezate spre închinare din după-amiaza zilei de sâmbătă, 4 octombrie și vor rămâne la Cluj până la 6 octombrie, ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Toma.

De asemenea, credincioșii se pot închina și la un fragment din moaștele Sfântului Apostol Toma, ocrotitorul parohiei, precum și la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, cunoscut drept „doctorul fără de arginți”, care se află în patrimoniul parohiei.

Recunoștință și iubire

Drept recunoștință pentru darul făcut parohiei clujene, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a acordat Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici stavroforei Anastasia Honcioiu, stareța Mănăstirea Bistrița – Vâlcea.

Potrivit Mitropoliei Clujului, la slujbă au fost prezente oficialități civile și militare, oameni de cultură, precum și numeroși credincioși clujeni, în frunte cu inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, colonelul Sebastian-Florin Cliţan.

În cuvântul ținut cu ocazia Duminicii a 19-a după Rusalii, IPS Andrei a explicat care este legătura dintre iubirea vrăjmașilor și recunoștința față de Dumnezeu.

„Pentru a păstra harul Duhului Sfânt în noi, două lucruri trebuie să facem. Primul, să-i iubim pe vrăjmașii noștri, ceea ce ne învață Evanghelia de astăzi. Și al doilea lucru, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile noastre. Două lucruri simplu de pronunțat, dar foarte greu de făcut”.

„Deci, lucrul acesta îl dorește Dumnezeu de la noi. Pentru că atunci când îi iubim pe vrăjmași și când Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru necazuri și pentru greutăți, harul Duhului Sfânt rămâne în sufletul nostru”, a spus Mitropolitul Clujului.

