Mitropolitul Teofan își cinstește ocrotitorul

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei își cinstește sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei.

Părintele Mitropolit Teofan s-a născut în 19 octombrie 1959 la Corbi, jud. Argeș. Între 1980-1984 a studiat la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, unde a susținut teza de licență Voturile monahale în lumina desăvârșirii creștine.

În perioada anilor 1986-1990, a studiat la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, obținând titlul de doctor în Teologie cu lucrarea La divino-humanité du Christ et la déification de l’homme dans l’oevre du Saint Maxim le Confesseur.

În decembrie 1984 s-a închinoviat la Schitul Crasna al Mănăstirii Sinaia din județul Prahova. A primit tunderea în monahism în 14 iulie 1985. În același an a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah.

Între anii 1987-1990 a fost duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy en Othe, Franța, iar în 1990-1991 Secretar la Cabinetul Patriarhal.

Episcop vicar patriarhal

A fost devenit Episcop vicar patriarhal în 1991, iar până în anul 2000 a îndeplinit diverse slujiri:

responsabil cu Relațiile Externe Bisericești; responsabil de legătura Patriarhiei Române cu comunitățile românești din jurul granițelor și din diaspora; membru în Comitetul Central al Conferinței Bisericilor Europene din Geneva (1992-1997); secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (din 1994);

responsabil cu probleme de învățământ teologic universitar și preuniversitar, de predare a religiei în școală și cu schimbul de burse cu străinătatea;

coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica și Societatea”, cu cele patru birouri subordonate: Biroul de Presă și Comunicații, Biroul de Asistență Socială, Biroul de asistență religioasă în unitățile bugetare și Biroul de misiune, cultură și tineret;

responsabil cu Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (până în 1994);

reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru coordonarea activității Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București (1997-2000);

coordonator al Sectorului pentru opera de caritate „Diaconia” al Patriarhiei Române; președinte al Asociației „Diaconia”; președinte al Așezământului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada”.

Mitropolit al Olteniei

A fost ales și întronizat Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei în 22 octombrie 2000. În paralel cu exercitarea responsabilității propriu-zise de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, a împlinit, din încredințarea Patriarhiei Române, funcții în diverse comisii ale Sf. Sinod:

Comisia canonică, Juridică și pentru Disciplină și Comisia Specială de Redactare a Proiectului pentru un nou Statut de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române și a Regulamentelor de aplicare; copreședinte al Comisiei mixte de dialog dintre Patriarhia Română și Patriarhia Sârbă;

a fost membru și în Comisia mixtă Parteneriat social și retrocedări, alcătuită din reprezentați ai Patriarhiei Române și ai Guvernului României.

Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

A fost ales și întronizat Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei în 2008. De atunci, a continuat și extins lucrarea misionară, culturală și filantropică în Mitropolie, cu accent deosebit pe construirea de noi biserici și sprijinirea preoților de la bisericile monument istoric să atragă fonduri europene și diverse alte finanțări.

A înființat Fundația „Varlaam Mitropolitul”din Iași, care cuprinde Liceul „Varlaam Mitropolitul”, cu grădiniță, ciclu primar, gimnazial și liceal, precum și Centrul de Formare, Cercetare și Inovare al Arhiepiscopiei Iașilor. Un accent deosebit se pune pe formarea preoților atât în plan pastoral, cât și în diverse tipuri de consiliere prin care pot sluji aproapelui.

A fondat Muzeului Mitropolitan din Iași, instituție care dă mărturie despre istoria și semnificația vieții creștine din mitropolie, dar și Fundația Medicală „Providența”, cu activitate de asistență socială și medicală.

În plan misionar, a înființat Centrul Cultural-Misionar „Doxologia” cu portalul online Doxologia.ro și Radioul online Doxologia.

Alt accent deosebit în plan misionar este pus pe activitățile de tineret, cu tabere și ateliere susținute în școli, precum și pe susținerea familiilor numeroase și a mamelor în criză de sarcină.

În cadrul Sectorului de Misiune, statistică și prognoză pastorală, funcționează Departamentul Pro Vita, care oferă atât sprijin și educație pro-viață. Mai nou, tot în acest sector funcționează și un departament de consiliere și tratare a persoanelor afectate de adicții.

Din 1 octombrie 2011 și până în prezent, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan este Lector suplinitor la Catedra de Teologie Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Foto credit: Doxologia.ro

Fotomontaj: Basilica.ro