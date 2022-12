Mitropolitul Teofan a slujit împreună cu Starețul Efrem Vatopedinul la Catedrala din Iași

Mitropolitul Teofan a oficiat duminică Sfânta Liturghie împreună cu Starețul Efrem Vatopedinul la Catedrala Mitropolitană din Iași. La final, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a conferit părintelui Efrem Vatopedinul „Crucea Moldavă”.

După citirea „Cărții Neamului lui Iisus Hristos” din Evanghelia Duminicii strămoșilor după trup ai Domnului, Starețul Efrem a spus: „Biserica – maica noastră vrea să facă o recapitulare și să ne lege Vechiul Testament de Noul Testament”.

„Ne arată că Vechiul Testament nu este, după cum socotesc unii, doar istoria poporului evreu, ci este prezența lui Dumnezeu Cuvântul neîntrupat, iar Noul Testament este prezența lui Dumnezeu Cuvântul întrupat”, a continuat starețul.

„Vedem astăzi, la Sfântul Evanghelist Matei, că ni se spune începutul neamului din care a venit Iisus Hristos ca Dumnezeu și om. Atunci când spunem că Hristos este Dumnezeu și om nu înțelegem că este cincizeci la sută Dumnezeu și cincizeci la sută om, ci înțelegem, credem și acceptăm că este sută la sută Dumnezeu și sută la sută om.”

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Alexandru Ungureanu a fost hirotonit diacon, urmând ca în perioada următoare să fie rânduit preot pe seama Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Chilișoaia, comuna Dumești, județul Iași.

„Duminica viitoare vom avea sărbătoarea Întrupării Domnului Hristos, și așa ne apropiem de finalul acestui an cu inima plină de nădejde că Dumnezeu va fi cu noi și în anul care vine”, a spus Părintele Mitropolit Teofan.

„Am amintit că a fost un an greu, pentru că nu ne-am așezat încă întru totul după boala cea grea care ne-a cuprins pe mulți, un an greu pentru că la un pas de noi se desfășoară un crud război, an greu pentru că grele sunt păcatele noastre ale tuturor, dar Dumnezeu nu se uită atât la păcatele noastre, ci și la nădejdea noastră, la starea noastră de pocăință, iar pentru a ne întări întru acestea ne trimite din când în când câte o bucurie să ne bucurăm întru numele Lui și așa să ducem mai departe crucea pe care o avem fiecare”, a continuat ierarhul.

„Între Moldova și Sfântul Munte Athos s-au stabilit de-a lungul veacurilor foarte frumoase și statornice legături, între Mitropolie și sfintele mănăstiri, între diferitele mănăstiri din Moldova și Țara Românească, mulți călugări din România s-au așezat în Sfântul Munte, mulți greci sau ciprioți s-au așezat pentru o vreme aici, în Moldova, în țară, și nădăjduim că aceste frumoase legături, care au constituit un ajutor reciproc în vreme de cumpănă, să continue, pentru că Biserica lui Hristos este una, oriunde se slăvește preasfânt numele Domnului întru dreapta credință.”

După slujbă, Starețul Efrem a oferit daruri pentru credincioșii participanți la liturghie: cruciulițe de la Mănăstirea Vatoped.

Cu prilejul vizitei sale în România, Părintele Stareț Efrem a dăruit Mănăstirii Diaconești o copie după crucea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, în care a fost inserată o părticică din Lemnul Sfintei Cruci, iar Mitropolitului Teofan i-a dăruit un fragment din osemintele părintelui cu viață sfântă Dionisie Ignat de la Colciu.

Părintele Dionisie Ignat a fost deshumat recent în Sf. Munte. La ultima ședință de lucru a Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a anunțat că va propune Patriarhiei Ecumenice canonizarea părinților Dionisie Ignat și Petroniu Tănase, care au trăit în Sfântul Munte Athos.

Starețul Efrem, însoțit de o delegație din Mănăstirea Vatoped, se află pentru câteva zile într-un pelerinaj în țara noastră. Călătoria a început în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Diaconești, și a continuat la Mănăstirea Agapia, în Arhiepiscopia Iașilor.

Duminică seară, Gheronda Efrem a rostit un cuvânt de binecuvântare la Concertul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei „Pace sfântă pe pământ”, iar luni, delegația athonită merge la Mănăstirea Zosin.

Luni seară, Părintele Stareț Efrem Vatopedinul va participa la Concertul de colinde „Bucuria Nașterii Domnului” de la Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” din Botoșani.

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor

