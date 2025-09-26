Mitropolitul Teofan a sfințit piatra de temelie pentru biserica unui centru dedicat persoanelor cu dizabilități

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit vineri piatra de temelie pentru biserica Centrului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești, județul Neamț.

La slujbă au participat prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, președintele Consiliului Județean Neamț, Vasilică Daniel Harpa, vicepreședinții Ion Asaftei și Mihaela Elena Isciuc, primarul comunei Dragomirești, Ion Ioniță, precum și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț: Cristina Păvăluță, Nicoleta Ciocârlan, Mihaela Negruș și Marlena Păduraru.

Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor despre importanța rugăciunii și a slujirii aproapelui, conform poruncii dumnezeiești.

Lăcașul de cult va purta hramul Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, canonizați în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Directoarea DGASPC Neamț a evidențiat încărcătura spirituală a evenimentului: „Această zi este una specială pentru că desăvârșește simbioza dintre îngrijirea trupească și cea sufletească de care au nevoie beneficiarii noștri”.

„Bisericuța, a cărei piatră de temelie s-a pus astăzi, în prezența atâtor oaspeți de vază, va aduce celor din centru speranță și putere – daruri esențiale, care se alătură serviciilor oferite de noi cu dedicare și profesionalism. Suntem onorați că am trăit acest moment emoționant și nădăjduim ca în viitorul apropiat bisericuța să-și deschidă ușile pentru toți”, a spus Cristina Păvăluță, director general al DGASPC Neamț.

Foto credit: Doxologia