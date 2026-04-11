Mitropolitul Serafim în Pastorala de Paști: Sufletul omului nu-și găsește pacea decât în Dumnezeu

„Sufletul omului nu se odihnește și nu-și găsește pacea decât în Dumnezeu”, a subliniat Mitropolitul Serafim în Pastorala de Paști, adresată credincioșilor români din Germania, Europa Centrală și de Nord.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că Învierea Domnului este temelia credinței creștine și izvorul bucuriei duhovnicești: „Învierea Domnului, pe care o sărbătorim astăzi cu inimile pline de bucurie, este numită de cântările Bisericii: împărăteasă și doamnă, praznic al praznicelor și sărbătoare a sărbătorilor”.

Slujbele Bisericii ne transformă

Mitropolitul Serafim a subliniat puterea transformatoare a slujbelor Bisericii: „Ele ne luminează mintea, ne încălzesc inima și ne dau curaj în purtarea crucii suferințelor și a necazurilor”.

„Mântuitorul Iisus Hristos prin Învierea Sa a biruit moartea, a zdrobit puterea diavolului și a păcatului, cu toate urmările lui”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Mitropolitul Europei Centrale și de Nord a evidențiat importanța participării la viața liturgică a Bisericii: „Nimeni nu se întoarce de la o slujbă a Bisericii, îndeosebi de la Sfânta Liturghie, așa cum a venit, ci ușurat, mângâiat, întărit sufletește”.

Pacea sufletului

Un loc central în mesajul pastoral îl ocupă tema păcii, definită ca dar al lui Dumnezeu: „Pacea înseamnă liniște sufletească și armonie cu Dumnezeu și cu oamenii”.

Mitropolitul Serafim a explicat că pacea se dobândește prin rugăciune și lupta duhovnicească: „Dacă ne rugăm stăruitor și cu credință la biserică, acasă, pe drum, la lucru, în toată vremea, primim pace în sufletele noastre și toate cererile de folos”.

„Împotriva diavolului și a păcatului trebuie să ne luptăm până la sânge (cf. Evrei 12,4) prin rugăciune, prin post, prin tăierea voii proprii și smerenie, prin răbdarea necazurilor și facerea de bine”, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

Schimbarea începe cu fiecare dintre noi

Mitropolitul Serafim a subliniat responsabilitatea personală în dobândirea păcii și în schimbarea societății: „Schimbarea în bine a mediului în care trăim începe cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi”.

„Dobândeşte pacea şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui!”, a amintit Îanltpreasfinția Sa, citându-l pe Sfântul Serafim din Sarov.

„Să petreceți Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului cu pace și bucurie și mă rog Mântuitorului Iisus Hristos, Cel ce a biruit moartea, să vă dea curajul și puterea de a birui tot păcatul și răul în viața voastră!”, se încheie mesajul pastoral.

Pastorala de Paști a Înaltpreasfințitului Părinte Serafim este disponibilă integral pe site-ul eparhiei.

Foto credit: Mitropolia Europei Centrale și de Nord