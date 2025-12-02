Mitropolitul Serafim la Mănăstirea Sihăstria: Ceea ce este bine în viața noastră vine exclusiv de la Dumnezeu

Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oficiat luni seară slujba privegherii la Mănăstirea Sihăstria în cinstea Sfinților Paisie și Cleopa. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat ajutorul permanent al lui Dumnezeu acordat oamenilor.

„Ceea ce este bine în viața noastră vine exclusiv de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Ceea ce este rău în viața noastră, necazurile, păcatele, pătimirile, bolile, suferințele, încercările, câte rele sunt în lumea aceasta, toate acestea vin asupra noastră datorită păcatului”, a atenționat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim.

Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord i-a îndemnat pe credincioși să aibă încredere și credință în Dumnezeu, convinși fiind că „tot ce se întâmplă în viața noastră, în fiecare clipă, în fiecare ceas, în fiecare zi și de-a lungul vieții, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu”.

„El îngăduie suferința spre binele nostru. Că dacă n-am suferi pentru păcatele noastre, atunci am păcătui la nesfârșit. Dar păcătuim, păcătuim, an de-a rândul, poate, fără să ne dăm seama că păcatul atrage după el suferințe, necazuri, bolii. Tot ce e rău în lumea aceasta se datorează păcatului”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Dumnezeu este mai aproape de cel suferind

Mitropolitul Serafim a subliniat că Dumnezeu este permanent aproape de oameni, în special de cei care suferă și își plâng păcatele.

„Dumnezeu este mai aproape de omul care suferă pentru păcatele sale. E mai aproape Dumnezeu de omul care suferă, decât de omul care nu suferă. Și atunci trebuie să ne simțim iubiți de Dumnezeu, când Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, niciodată, și mai cu seama în clipele cele mai grele ale vieții. Dumnezeu este prezent în viața noastră și în aceste clipe grele”.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a evidențiat că Dumnezeu nu pedepsește oamenii, El este iubire, păcatele sunt cele care îi duc pe oameni în suferințe.

„Suferim fiecare pentru păcatele noastre și să fim convinși și să credem că în păcat, Dumnezeu este mai aproape de mine și așteaptă întoarcerea mea. Așteaptă să recunosc întâi păcatul. Să recunosc păcatul, să mi-l plâng, să-l spovedesc și să-l urăsc. Și așa, dacă ne întoarcem la Dumnezeu recunoscându-ne păcatele, pocăindu-ne pentru păcate, încetul cu încetul ne ridicăm”.

Programul liturgic dedicat sărbătorii Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria a continuat marți cu Sfânta Liturghie.

Sărbătoarea de anul acesta este prima după proclamarea canonizării celor doi sfinți nemțeni.

Foto credit: Mănăstirea Sihăstria