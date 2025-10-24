Înaltpreasfințitul Părinte Petru împlinește 79 de ani

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, își serbează vineri ziua de naștere.

Cu acest prilej, la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” de la Reședința Mitropolitană din Chișinău vor fi oficiate Sfânta Liturghie și un Te Deum, slujbă de mulțumire.

La momentul festiv de după rugăciune, vor fi transmise mesaje de felicitare din partea clericilor, oficialilor și credincioșilor.

Părintele Mitropolit Petru s-a născut în 24 octombrie 1946 la Țiganca, județul Cahul, Republica Moldova. În 1968, după stagiul militar și admiterea la Seminarul Teologic Sf. Andrei din Odesa, s-a închinoviat la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Odesa.

A primit tunderea în monahism în 29 martie 1969. A fost hirotonit ierodiacon în 29 decembrie 1970, la Catedrala Mitropolitană din Odesa, apoi, în 23 februarie 1973, a fost hirotonit ieromonah la Catedrala Episcopală din Ujgorod.

Slujitor pentru românii din Transcarpatia

Ulterior, a slujit ca preot paroh în localitățile românești Apșa de Mijloc, Apșa de Jos și Valea Scradei (regiunea Transcarpatia, Ucraina).

În 1975 a fost transferat la mănăstirea Înălțarea Domnului din Ciumalevo, Ucraina, iar în 1986 a fost numit egumen de către Episcopul de Muncaci.

Revenirea în Basarabia

A primit rangul de arhimandrit în 3 decembrie 1989, perioadă în care a revenit în Basarabia, slujind la Catedrala Mitropolitană din Chișinău.

În 25 mai 1990 a fost numit stareț la Mănăstirea Căpriana. În 20 iulie 1990 a fost ales Episcop de Bălți, fiind hirotonit la 1 septembrie 1990 în Catedrala din Chișinău de către ierarhi din Rusia și România.

Reînființarea Mitropoliei Basarabiei

La Adunarea Eparhială de Constituire a Mitropoliei Basarabiei din 14 septembrie 1992, a fost ales locțiitor de Mitropolit al Basarabiei, cu sediul la Chișinău.

Tot în aceeași perioadă, o delegație reprezentând clerul și mirenii Mitropoliei Basarabiei s-a prezentat la sediul Patriarhiei Române din București, cerând jurisdicția canonică a Bisericii Ortodoxe Române asupra Bisericii din Basarabia.

La 14 septembrie 1992, Patriarhia Română a emis Actul Patriarhal și Sinodal privind recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, Autonomă și de stil vechi, cu reședința în Chișinău.

Preasfințitul Părinte Petru a fost primit în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română și numit Locțiitor de Mitropolit al Basarabiei în 21 septembrie, devenind membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 19 decembrie 1992.

Decorat de Patriarhia Ecumenică

În 1993 a fost decorat cu Medalia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, iar în 3 octombrie 1995, Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei l-a ales Mitropolit al Basarabiei.

A fost confirmat ca Mitropolit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 24 octombrie 1995, acordându-i-se titlul de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

