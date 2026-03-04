Mitropolitul Petru îl felicită pe Patriarhul Daniel la aniversarea a 36 de ani de arhierie: Un reper de viziune pastorală

Mitropolitul Petru al Basarabiei i-a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un mesaj de felicitare la aniversarea a 36 de ani de arhierie.

„Arhieria Preafericirii Voastre a devenit pentru neamul românesc și pentru întreaga Ortodoxie un reper de viziune pastorală, al dreptei mărturisiri și de așezare în lucrare a unei Biserici născătoare de sfinți, într-o epocă marcată de secularizări, reașezări și vindecări istorice”, a subliniat IPS Petru.

Mitropolitul Basarabiei și-a manifestat recunoștința față de ajutorul oferit de Părintele Patriarh Daniel poporului din stânga Prutului.

„Aducem prinos de recunoștință pentru eforturile neobosite și pentru grija statornică arătată Mitropoliei Basarabiei, demersuri care au deschis drumuri de unitate, au vindecat o parte din rănile istoriei și au înălțat demnitatea neamului românesc din Basarabia, după aproape un secol de pribegie și încercări”.

„În anii în care memoria și identitatea noastră națională și spirituală au trecut prin încercări grele din partea altor popoare și regimuri neprietenoase, Preafericirea Voastră ați oferit unității noastre ecleziale temei canonic, verticalitate și demnitate, mărturisind la nivel panortodox că Basarabia nu este și nu poate fi altfel decât românească și ortodoxă”, a evidențiat Mitropolitul Petru.

Chipul unei slujiri neobosite

Înaltpreasfinția Sa a apreciat implicarea Preafericirii Sale, care prin cuvânt și faptă, a întărit conștiința apartenenței poporului din Republica Moldova la tradiția vie a Bisericii Ortodoxe Române.

„Aniversarea chemării întru arhierie ne aduce aminte și de începuturile slujirii noastre, când ne-ați îndrumat și ocrotit printre multe poveri și nedreptăți pe care le-am trăit de dragul adevărului și al memoriei celor care s-au jertfit pentru același ideal. În acele vremuri, ca și acum, sfatul Preafericirii Voastre și chipul unei slujiri neobosite au fost pentru noi izvor de curaj și măsură a dăruirii, indiferent de greutăți și încercări”.

În finalul mesajului, Mitropolitul Petru al Basarabiei a evidențiat că „trei decenii și jumătate de arhierie înseamnă generații formate, instituții consolidate, mii de suflete încredințate rugăciunii și purtării de grijă a Preafericirii Voastre. În aceste decenii de păstorire, ați oferit Bisericii Ortodoxe Române o viziune articulată, un proiect coerent și o prezență publică demnă”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aniversat miercuri 36 de ani de la hirotonia în arhiereu, care a avut loc în data de 4 martie 1990, în Duminica Ortodoxiei.

Foto credit: Arhiva Ziarului Lumina